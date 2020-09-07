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Убийство украинского военного и угрозы главаря "ДНР": что происходило на Донбассе на выходных

7 сентября, 14:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После второго обстрела украинских позиций бойцы ВСУ открыли ответный огонь

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики уже третий день обстреливают украинских военных, несмотря на объявленное 27 июля перемирие. Снайпер противника застрелил украинского военного, еще один боец пострадал в результате взрывов. Журналисты "Сегодня" выясняли, как все происходило.

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В субботу, 5 сентября, главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе. Он заявил, что украинские военные якобы строят свои фортификации вопреки договоренностям. Кроме того, главарь "ДНР" потребовал от ВСУ отвести бойцов с 8:00 7 сентября.

В связи с этим в Украине созвали внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский чрезвычайно обеспокоен заявлением боевиков, и власти Украины сразу приняли решение об ответном шаге.

Военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя заявление Пушилина, сказал, что по украинским позициям к 8 сентября будет нанесен артиллерийский удар. Он связывает это с приближающимся Днем освобождения Донбасса от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны. Эта дата стала культовой в так называемой ДНР.

В свою очередь глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает заявления Пушилина желанием обострить ситуацию, а командующий ООС Владимир Кравченко назвал их провокацией и подчеркнул, что в случае нападения украинские бойцы готовы защищать Украину.

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На следующий день, 6 сентября, боевики обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета. В результате пострадал боец ВСУ, его госпитализировали. В штабе ООС заявили, что дали боевикам последний шанс придерживаться перемирия, в противном случае украинские бойцы "окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств".

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В Офисе президента после заседания ТКГ заявили, что одиночные провокации не сорвут перемирие и украинская сторона не будет открывать ответный огонь. Однако вечером того же дня боевики снова обстреляли позиции ВСУ и убили украинского военного- уроженца Ивано-Франковской области Тараса Кубийовича. В штабе ООС заявили, что открыли ответный огонь.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако более детальной информации об этом нет.

Утром 7 сентября в штабе ООС отметили, что других обстрелов со стороны противника пока не было.

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Донбасс боевики перемирие обстрелы война на Донбассе
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