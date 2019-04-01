Ударили из гранатометов и "зенитки": видео учений на Донбассе
Пограничники также успешно отработали задания по борьбе с вражескими диверсионными группами
Украинские пограничники из состава Объединенных сил провели учения, на которых отработали действия на случай обострения ситуации вблизи контрольно-пропускных пунктов. Было применено серьезное вооружение для "подавления врага", передает штаб ООС.
По легенде учений была смоделирована обострения ситуации безопасности вблизи КПВВ. Совершив марш в район проведения учений, подразделения заняли тактически выгодные рубежи и последовательно отработали вопросы усиления безопасности гуманитарных дорожных коридоров, контрольных пунктов въезда-выезда, прикрытие действий пограничных нарядов при эвакуации гражданского населения и осуществления огневого поражения наземных сил противника.
"В ходе выполнения учебно-боевой задачи отработаны упражнения стрельб из противотанкового, противовоздушного (зенитной установки), личного и группового стрелкового оружия. Кроме этого пограничники усовершенствовали тактику действий подразделений при борьбе с ДРГ противника. По итогам учений "зеленые береты" подтвердили высокий уровень боевой слаженности подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил", – сообщили военные.
На днях прошли учения бригады ВСУ "Холодный Яр". Бойцы 93-й бригады ВСУ освежили в памяти знания по тактической медицине, потренировавшись выносить раненных с поля боя.
Также недавно мы писали, как в "учебке" в "Десне" готовят танкистов. Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград.
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