Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Ударили из гранатометов и "зенитки": видео учений на Донбассе

Сегодня, 08:53

Пограничники также успешно отработали задания по борьбе с вражескими диверсионными группами

Фото: Минобороны Украины
Ударили из гранатометов и "зенитки": видео учений на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1a7/2f5/5ca1a72f5a18f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1a7/2f5/5ca1a72f5a18f.jpg Донбасс Пограничники также успешно отработали задания по борьбе с вражескими диверсионными группами

Украинские пограничники из состава Объединенных сил провели учения, на которых отработали действия на случай обострения ситуации вблизи контрольно-пропускных пунктов. Было применено серьезное вооружение для "подавления врага", передает штаб ООС.

По легенде учений была смоделирована обострения ситуации безопасности вблизи КПВВ. Совершив марш в район проведения учений, подразделения заняли тактически выгодные рубежи и последовательно отработали вопросы усиления безопасности гуманитарных дорожных коридоров, контрольных пунктов въезда-выезда, прикрытие действий пограничных нарядов при эвакуации гражданского населения и осуществления огневого поражения наземных сил противника.

"В ходе выполнения учебно-боевой задачи отработаны упражнения стрельб из противотанкового, противовоздушного (зенитной установки), личного и группового стрелкового оружия. Кроме этого пограничники усовершенствовали тактику действий подразделений при борьбе с ДРГ противника. По итогам учений "зеленые береты" подтвердили высокий уровень боевой слаженности подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил", – сообщили военные.

На днях прошли учения бригады ВСУ "Холодный Яр". Бойцы 93-й бригады ВСУ освежили в памяти знания по тактической медицине, потренировавшись выносить раненных с поля боя.

Также недавно мы писали, как в "учебке" в "Десне" готовят танкистов. Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пограничники, Донбасс, учения, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Ударили из гранатометов и "зенитки": видео учений на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ударили "Искандерами" и "Калибрами": Россия в Крыму провела ракетные учения

29 марта, 15:58

К маневрам были привлечены также корабли, авиация и артиллерия

Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"

28 марта, 16:29

Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе

Россия начала в Крыму масштабные учения: появилась реакция Киева

28 марта, 16:00

Действия оккупантов говорят о продолжении милитаризации полуострова, сказал украинский дипломат на заседании ОБСЕ в Вене

США и Польша проводят учения недалеко от границ России

22 марта, 12:51

Бронетанковые войска проводят маневры на Дравском полигоне

Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

37-летняя Анастасия Макеева показала фигуру без фотошопа

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Синдром разбитого сердца: болезнь, от которой можно умереть

Эдвард Радзинский: «Сына посадили из-за меня»

Анастасия Заворотнюк впервые о рождении младшей дочки

Найден еще один способ лечения от алкоголизма

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

30 марта, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова