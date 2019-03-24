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"Террикон", "штаны" и "карусель": как в учебке "Десна" готовят танкистов, опубликованы фото

Сегодня, 04:30

Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград

"Террикон", "штаны" и "карусель": как в учебке "Десна" готовят танкистов, опубликованы фото Украина Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград

В 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" в Черниговской области идет подготовка танкистов по новым стандартам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

В новой учебной программе учтен опыт ВСУ во время войны на Донбассе и некоторые элементы подготовкм танкистов других стран.

"Террикон" – один из новых элементов обучения, предусматривает выход танка по определенному маршруту, нанесение огневого поражения и быструю смену позиции.

"Штаны" – так называется упражнение по ведению огня поочередно с двух огневых позиций.

А во время "танковой карусели" боевые машины должны постоянно менять положение на местности в пределах опорного пункта для того, чтобы помешать противнику вести прицельный огонь.

В "танковой карусели" один танк находится в районе загрузки и перезарядки, второй пребывает в режиме ожидания, а третий – на огневой позиции.

Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград из разных элементов: эвакуация раненого и оказание первой медицинской помощи, преодоление бревна, конструкции длиной 8 метров на высоте 40 сантиметров, переход тоннеля с траншеей, перенос снаряженных снарядов в пустые ящики, перекатывание бочки с топливом, преодоление препятствия из пеньков разной высоты от 10 до 50 сантиметров протяженностью 10 метров, ведения боя вне машины и под прикрытием и т.д..

Преподаватели учебки постоянно пытаются совершенствовать элементы профессиональной подготовки специалистов танковых подразделений, используя как зарубежный, так и свой опыт, приобретенный на поле боя, говорится в сообщении.

Напомним, в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки , т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Ранее пехотинцы 93-й бригады, которых противник называет  "палачами Желобка" показали, как готовятся наступать на Донбассе . "Холодноярцы" отработали ведение боя штурмовых групп пехоты в ограниченном пространстве населенных пунктов и зданий.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление. 

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Тег учения, десна, танкисты, учебный центр

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