Украина на переговорах по Донбассу выдвинула новые требования к оккупантам

Украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы заявила о необходимости полного возобновления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возобновления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Об этом шла речь на продолжении заседания ТКГ (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 15 июня, сообщили в Офисе украинского президента.

"Украинская делегация отметила необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", - говорится в сообщении.

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Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей.

Крайне важным Украина считает также водоснабжение потребителей Луганской области. Представители Украины отметили, что считают важным и вопрос экологии, а также подтвердили готовность обсуждать эту проблему в ходе последующих консультаций.

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В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины.

Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны – это Украина, Россия и ОБСЕ.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель России в ТКГ Борис Грызлов закатил истерику по итогам переговоров. Он обвинил Киев во всем, чем только можно, и даже заговорил о "выходе Украины из Минского процесса".

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