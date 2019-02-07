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Украина сама себе вредит жесткой политикой по отношению к жителям Донбасса – послы Германии и Франции

Сегодня, 11:05

Посол Франции заявила, что жителей Донбасса считают в Украине иностранцами

Фото Эльдара Сарахмана
Фото Эльдара Сарахмана.
Украина сама себе вредит жесткой политикой по отношению к жителям Донбасса – послы Германии и Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf4/d07/5c5bf4d073113.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf4/d07/5c5bf4d073113.jpg Донбасс Посол Франции заявила, что жителей Донбасса считают в Украине иностранцами

Послы Германии Эрнста Райхеля и Франции Изабель Дюмон раскритиковали отношение Киева к жителям оккупированного Донбасса. Они считают, что Украина сама себе вредит жесткой и бескомпромиссной политикой по отношению к жителям оккупированного Донбасса. 

По словам посла Германии, Украине следует готовить жителей оккупированного Донбасса к тому дню, когда станет возможным возвращение этих районов.

"Дать им почувствовать, что они для Украины – свои. Украина вредит сама себе, когда выбирает жесткую и бескомпромиссную политику по отношению к людям – подчеркну, простым людям, а не тем, кто провозгласил себя властью на тех территориях", – отметил Райхель.

В то же время посол Франции Изабель Дюмон добавила, что жители оккупированного Донбасса – тоже украинцы.

"И если они почувствуют, что их считают иностранцами – это не поможет вам вернуть свои территории. Да что там, это уже вредит! Шаг за шагом эти люди все меньше чувствуют себя гражданами Украины. Но этот процесс еще можно развернуть", – подчеркнула она.

В свою очередь, Райхель отметил, что украинцы по ту сторону контактной линии являются жертвами конфликта и заслуживают внимания украинского государства.

"Другой пример – как государство обращается с теми, кто хочет забрать свою пенсию. Ситуация с ними могла бы быть намного лучше. Да, Украине пришлось бы нести больше расходов – но вы бы выиграли гораздо больше, завоевав доверие людей "по ту сторону"…В конце концов, есть же гуманитарные мотивы! Если люди целый день стоят на морозе в очереди на КПП только для того, чтобы получить свою пенсию – это точно не позволит им поверить в лучшую жизнь в Украине", – отметил он.

Напомним, что Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были введены на оккупированные территории. При этом позиция России заключается в том, что если миротворцы и будут допущены на территорию т.н. "ДНР" и "ЛНР", то лишь на линию разграничения.

Кроме того, президент Петр Порошенко напомнил российскому лидеру Владимиру Путину о Минских соглашениях, под которыми тот поставил подпись, которые предполагали среди прочего – вывод российских войск

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Тег Германия, Франция, Донбасс, оккупация

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Источник:

Европейская правда

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