Украина закрыла границу на востоке из-за карантина: кого могут пропустить на КПП

Только вчера стало известно, что Украина полностью закроет пассажирское сообщение через границу, а уже сегодня все контрольные пункты въезда и выезда на Востоке закрыты из-за карантина. Граждан не пропускают через линию разграничения. Но все-таки отдельные исключения пограничники делают. Для кого? И есть ли гарантия, что путешествие все равно закончится удачно?

Эдуард Кривуля с самого утра на КПП. Пытается добраться до Донецка. Говорит, что об ограничении узнал от пограничников. Теперь не может вернуться домой:

"Приезжал, похоронил товарища. Ну и пока помогал семье там по хозяйству, вот так. Решил ехать уже домой, а оказывается что все уже оно не так просто".

А вот житель Мариуполя Иван об ограничении знал. Но, говорит, вынужден ехать в оккупированный Донецк по состоянию здоровья. Там у него знакомый врач-онколог:

"Просто там я лечусь. Там врач знакомый, поэтому нужно туда. Третья у меня уже химиотерапия, мне нужно туда".

Но пограничники никого пока не пропускают. Информацию об обоих гражданах передали штабу Объединенных сил. И теперь уже его командование будет решать по каждому из путешественников индивидуально.

Пересечение линии разграничения могут позволить только в исключительных случаях. В случае тяжелой болезни, смерти близких, или для воссоединения семьи. Когда, например, родители хотят забрать своих детей. При этом необходимо иметь все подтверждающие документы.

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Впоследствии Ивана все же пропустили наши пограничники. А вот представители так называемой "ДНР" продержали его на линии разграничения три часа. И развернули обратно.

Валерия Карпиленко, пресс-офицер Донецкого пограничного отряда:

"В случае пропуска пограничниками на контрольных пунктах въезда-выезда мы не можем отвечать, не вернут ли данных граждан представители незаконных вооруженных формирований. Ведь такие случаи за этот период фиксировались".

Пограничники рассказывают, что боевики разворачивали обратно не только граждан Украины, а также представителей ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали о том. что на границе Польши и Украины застряли 300 украинцев. Причем, большинство тех, кто не может пересечь границу – студенты и заробитчане со всей Европы.

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