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Российские артиллеристы едут на Донбасс на стажировку: ВСУ готовят "теплый прием"

Сегодня, 06:00

Украинские военные хотят проверить на оккупантах эффективность американских контрбатарейных комплексов

Фото: AFP
Российские артиллеристы едут на Донбасс на стажировку: ВСУ готовят "теплый прием" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg Украина Украинские военные хотят проверить на оккупантах эффективность американских контрбатарейных комплексов

Россиянам оказалось мало вооруженного присутствия и востоке Украины и занятия всех командных постов в армии "Л/ДНР" , поэтому на конец февраля ожидается прибытие на оккупированную территорию Донбасса выпускников артиллерийских военных учебных заведений Минобороны РФ для выполнения "зачетных стрельб" и "общей военной стажировки".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ориентировочно "стажировка" будет проходить до середины марта с.г. Учитывая наличие в ВСУ предоставленных в рамках военной помощи США современных радаров контрбатарейной борьбы, ВС Украины могли бы обеспечить адекватный ответ и помочь российским военным "успешно" пройти "стажировку".

А тем временем для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки оккупационных войск за предыдущую неделю (5 по 11 февраля) с территории России было доставлено около 2 000 тонн ГСМ (ж/д ст. Ровеньки и ж/д ст. Вознесеновка), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что кураторы из РФ "закручивают гайки" боевикам и запретили разбазаривать горючее . Они также разослали подчинённым частям и подразделениям приказы с требованием начать создавать его запасы непосредственно в бригадах и полках.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" хотят до весны сформировать новые тактические группы , а морпехи "ДНР" проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка.

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Тег Донбасс, артиллерия, Тымчук, артиллеристы , зачет

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Сегодня

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