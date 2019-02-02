Украинские "птички" в действии: появилось видео уничтожения ракетой позиции боевиков

Бойцам ВСУ надоел вражеский пулеметчик и они жестко наказали его за обстрелы

Украинские "птички" в действии: появилось видео уничтожения ракетой позиции боевиков 2019-02-02T05:17:00+02:00 Донбасс Бойцам ВСУ надоел вражеский пулеметчик и они жестко наказали его за обстрелы

Волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, как украинские военные уничтожили вражескую позицию выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

"Украинские птички в действии. Четко и быстро отработали. Лето 2018 года. Луганская область. Зона ответственности 53-й бригады", – написал он на Facebook.

По его словам, украинским воинам никак не давал покоя вражеский ДОТ ни днем, ни ночью, откуда пулеметчик регулярно обстреливали наших бойцов. Но все же враг был жестко наказан выстрелом из противотанкового ракетного комплекса точно в цель.

Мысягин уточнил, что данное видео публикуется впервые.

Отметим, в последнее время украинские воины стали все чаще наказывать врага и использовать высокоточное оружие. Так, 30 января ВСУ "Стугной" уничтожили технику боевиков. Противник нарвался на истребителей танков и минометных батарей с новейшим украинским вооружением. Украинские бойцы ракетой попали в МТ-ЛБ с установленной "зениткой".

Также мы писали, что 29 января на Донбассе был взорван грузовик с боевиками. Украинские военные на славу постарались и выпустили противотанковую ракету неожиданно для противника, который подвозил "молодое пополнение" на передовую.

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