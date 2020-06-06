Украинские военные "наказали" боевиков за обстрелы: где было "жарко" на Донбассе

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" против защитников Авдеевки враг задействовал 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступления не останутся безнаказанными. После чего захватчики прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Пивденного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - говорится в сообщении.
По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток боевики активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Ранее Главное управление разведки сообщило, что российские военные продолжают использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.
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