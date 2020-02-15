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Украинские военные наладили контрабанду сигарет с оккупированного Донбасса

15 февраля, 23:32

Правоохранители изъяли 1,5 тысячи ящиков табачных изделий на общую сумму более 20 миллионов гривень

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохранительные органы предотвратили контрабанду табачных изделий в Украину из оккупировнной территории Донецкой области. Места накопления контрафактной продукции были обнаружены в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ходе следствия было установлено, что группа местных жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВСУ, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

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Фото: gp.gov.ua

По результатам проведения более 90 обысков на территории четырех областей, было обнаружено и изъято 1,5 тыс. ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн. Также были изъяты денежные средства на сумму более 900 тыс. грн, которые были получены от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, огнестрельное оружие и патроны.

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Фото: dotp.dn.ua

На данный момент готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.

Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.

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сигареты Донбасс контрабанда военные ВСУ

Источник: Сегодня

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