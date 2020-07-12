Украинские военные попали под минометный обстрел, у ВСУ новые потери

После вчерашних потерь ВСУ, боевики снова нанесли урон украинской армии уже сегодня. Утром ранения получили два военнослужащих в районе Опытного, что на Донецком направлении.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По состоянию на 7:30 утра боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из запрещенного вооружения. На подступах к Новотошковскому противник ударил из 152-мм артиллерийских систем, а вблизи Крымского – из 120-мм минометов. В районе Хутора Вольный враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в районе Авдеевки боевики вели огонь из 120-мм минометов, а вблизи Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позже, в 10:00, в ООС сообщили плохие новости с фронта – в результате новых атак оккупантов ранения получили два наших бойца.

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"Сегодня, 12 июля, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного, в Донецкой области. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – заявили военные и добавили, что силы ООС подавили активность врага ответным огнем.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики закрыли въезд в ОРДЛО, местные жители на коленях умоляли членов ОБСЕ им помочь. Многие люди не могли вернуться домой и надеялись на международных наблюдателей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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