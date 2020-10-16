Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе

Враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов

За прошедшие сутки, 15 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.

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Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Как сообщается, на Приазовье был замечен БПЛА противника, который пересек линию разграничения. Вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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Также боевики несколько раз нарушили режим прекращения огня:

неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;

вблизи Авдеевки и в районе Новотошковско противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что в "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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