Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе

16 октября, 07:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов

За прошедшие сутки, 15 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.

Реклама

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Как сообщается, на Приазовье был замечен БПЛА противника, который пересек линию разграничения. Вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Зеленский назвал самую большую победу украинских переговорщиков по Донбассу

Также боевики несколько раз нарушили режим прекращения огня:

В тренде
"Х**ню городите": глава Харьковской ОГА поскандалил с депутатами (видео)
  • неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;
  • вблизи Авдеевки и в районе Новотошковско противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Реклама

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что в "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовностьДонбасс
В
В "Л/ДНР" нагрянула проверка из России: разведка сообщила деталиДонбасс
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиям
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиямДонбасс
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
В Луганской области возле жилого района обнаружили танки
В Луганской области возле жилого района обнаружили танкиДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять