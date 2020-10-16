Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Как сообщается, на Приазовье был замечен БПЛА противника, который пересек линию разграничения. Вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
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Также боевики несколько раз нарушили режим прекращения огня:
- неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;
- вблизи Авдеевки и в районе Новотошковско противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ранее сообщалось, что в "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы.
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