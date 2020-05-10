Украинские военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя 9 мая

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что огнем из штатного вооружения украинские воины подавили вражескую активность.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов.

У Красногоровки и Опытного оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Неподалеку Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Хутора Свободного российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В тренде На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды – из 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехово задействовал противотанковый ракетный комплекс.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Военнослужащие Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

"По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехово вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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