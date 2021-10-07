Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

"Ужасный страх": Фонд Ахметова собирает воспоминания о начале войны на Донбассе (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 октября, 20:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Война началась для всех – вопрос только в том, каким для каждого есть тот первый день
Семья Трофимчук никогда не забудет этот кошмар
Семья Трофимчук никогда не забудет этот кошмар / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом 2014-го – Елена Трофимчук навсегда закрыла за собой дверь дома в родной Макеевке и начала все с чистого листа. Вышла замуж и родила ребенка – уже в Одессе. Там теперь и ее семья, и дом, и друзья, и работа. Впрочем забыть тот день, который изменил ее мир – не сможет никогда. Истории первого дня войны на Донбассе – собирает Фонд Рината Ахметова: чтобы помнили.

Младший брат Евгении закончил первый класс уже не на родине. Летом 2014 года семья Трофимчук выехала навсегда.

"Это был ужасный страх. Не знаю, как описать этот ужас", – говорит переселенка из Макеевки Евгения Трофимчук.

Реклама

Но перед тем успели увидеть все ужасы войны. Сейчас Евгения не может пройти мимо бездомных животных, ведь во время обстрелов они страдали, как и люди.

"У кого-то у бабушки попал снаряд в дом, чьих-то друзей, соседей и т.д. Собаки, на улицах они умирали от сердечного приступа, потому что они не выдерживали этих взрывов", – вспоминает Евгения.

Родители Евгении сих пор не могут говорить о войне на Донбассе. Больно!

"Это слишком болит и это все стараются законсервировать. Это будет болеть ещё долго. Мои родители очень много сил и ресурсов положили на то, чтоб построить дом, в котором мы жили", – рассказывает переселенка.

Сразу после начала боевых действий Евгения с родными уехала в Соледар. Материальное положение было очень трудно.

Реклама

Читайте также:

"От Фонда Рината Ахметова мы получали гуманитарную помощь. Продуктовые наборы. Это очень спасало, потому что остались без средств к существованию. Шахты все закрылись. Мама не работала. Это очень выручало, продуктов хватало на долгое время", – говорит Евгения.

Жизнь в Одессе

И уже в Одессе началась новая жизнь. Первой приехала Евгения, впоследствии – и ее родители. Сейчас девушка работает в агентстве по недвижимости. У нее уже есть собственная семья и планы на будущее.

"Нас многое связывает с Одессой. Вышла замуж в Одессе. Ребенку – три года. Я рада, что мне не пришлось защищать своего ребёнка от войны", – делится девушка.

Но воспоминания о детстве, о родном городе будут с Евгенией всегда. И ими она хочет поделиться с украинцами в ​​пределах проекта музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова "Один день". Ведь война в четырнадцатом году началась для всех. Вопрос только в том – каким для каждого есть тот первый день?

Реклама

"Решила принять участие в проекте один день, потому что, во-первых, была оказана помощь. Люди должны знать, что это была действительно война, борьба за выживание, каждый день как последний", – говорит Трофимчук.

Оставить свои воспоминания о первом дне войны можно в соцсетях. Обязательно с хэштегом – #ОДИНДЕНЬ2014.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Вакцинация
По состоянию на 6 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
5 942 170
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 360 200
Всего введенных доз 13 302 370
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять