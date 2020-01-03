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В 2019 году украинские военные на Донбассе получили 26 млн грн премий: подробности

3 января, 16:48

Большая часть сумы была выплачена в качестве поощрений за непосредственное участие в боевых действиях

/ Фото: Сегодня

В 2019 году украинские военные, участвующие в отражении и сдерживании российской агрессии на Донбассе, получили премий и вознаграждений на сумму более 26 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил пресс-штаб операции Объединенных сил.

"Так, командованием ООС было издано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26 млн 790 тыс. 710 гривен", - говорится в сообщении.

В целом поощрены 4 тыс. 580 военнослужащих, из которых:

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  • 3 тыс. 519 человек на сумму 21 млн 255 тыс. гривен за непосредственное участие в боевых действиях;
  • 753 военнослужащих на сумму 3 775 700 гривен – за успешное выполнение боевых задач;
  • 308 защитников Украины на сумму 1 760 010 гривен – за уничтожение вооружения и военной техники противника.

Ранее украинские военные рассказали о потерях боевиков на Донбассе в прошлом году.

Так, по данным военной разведки, противник в 2019-м потерял: безвозвратно – 619 человек; ранеными и травмированными – 939; вооружения и военной техники – 110 единиц.

Напомним, бойцы разведгруппы К-2 из 54 бригады показали видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе. В результате проведенной операции было уничтожено: три дзота, один жилой блиндаж и ликвидированы трое боевиков.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс премии ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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