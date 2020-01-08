В Азовском море засекли корабль ФСБ России, который вел разведку у берегов Украины

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На Азовском море у побережья был обнаружен корабль береговой охраны Федеральной службы безопасности России, который вел разведку. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В подразделениях Объединенных сил, участвующих в проведении операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб. В частности, во время плановой вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных", – говорится в сообщении.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

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Мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-морских сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

Отмечается, что за береговой полосой осуществляется ежедневное наблюдение и ее патрулирование для предотвращения вторжения с моря, недопущения высадки вражеского морского десанта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море.

Отметим, что Украине и Западу давно известна потенциальная угроза России в Азовском и Черноморском регионах, где россияне постоянно наращивают свои боевые возможности. Так, например, в июле Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров. Были зафиксированы "атаки" со стороны россиян неизвестными зелеными лучами.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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