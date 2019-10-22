Через Керченский пролив в Азовское море вошли ракетные корабли России

Катера «Углич» и «Великий Устюг» выполняли задачи в Средиземном море, но были отправлены на Азовское направление

/ Фото: Минобороны РФ

В Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что корабли прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря и возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии. Их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что недавно корабль "Углич" был в оккупированном Севастополе, куда доставлял главную икону Военно-морского флота России "Святой апостол Андрей Первозванный", которая находилась в сирийском порту Тартус.

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Для катера "Великий Устюг" это был второй поход в Средиземное море, первый состоялся с июня по октябрь 2018 года. Экипаж "Углича" выполнял задачи в дальней морской зоне впервые.

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Отметим, что Украине и Западу давно известна потенциальная угроза России в Азовском и Черноморском регионах, где россияне постоянно наращивают свои боевые возможности. Так, например, в июле Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров. Были зафиксированы "атаки" со стороны россиян неизвестными зелеными лучами.

В то же время в начале августа президент Украины ездил с визитом в Турцию, на которую Украина рассчитывает в Черноморском регионе. Так, Владимир Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черном море в пользу Украины.

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