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В Чехии вынесли мягкий приговор еще одному наемнику боевиков Донбасса

3 июля, 12:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Участник боевых действий на востоке Украины получил три года условно

Иностранные суды по всему миру продолжают наказывать наемников, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, воюя против украинской армии – ранее "легионера" жестоко наказали в Казахстане, а сейчас свой приговор получил мужчина из Чехии.

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Как сообщает "Чешское радио", суд Ческе Будейовице приговорил 27-летнего чеха Павла Кафку к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на пять лет, что значительно мягче требования обвинения, которое добивалось для наемника 12 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2015-2016 годах служил в рядах боевиков так называемой "ДНР" – сначала он прошел специальную подготовку в "танковом подразделении", а позже исполнял обязанности стрелка и водителя.

Сам Кафка отрицает предъявленные ему обвинения. Он признался, что действительно был на востоке Украины, но утверждает, что прибыл на Донбасс для оказания помощи местному населению и работы в больнице.

"По словам обвиненного, он считал несправедливым, что обычные люди, проживающие на Донбассе, остались без какой-либо поддержки. Однако разбиравшая дело судья обратила внимание на то, что в зоне военного конфликта предоставлялась гуманитарная помощь. Например, там работала чешская организация "Человек в беде", – сообщает "Чешское радио".

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Напомним, что официально Чехия не признает оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, а также считает ОРДЛО и сам полуостров неотъемлемой частью Украины.

В прошлом году другой чешский наемник тоже отделался условным сроком за участие в боевых действиях на Донбассе.

Также сообщалось о суде над другим чехом-участником войны на востоке Украины – 25-летним Лукашем Н. из города Карловы Вары.

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Чехия Донбасс наемники война на востоке Украины война на Донбассе

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