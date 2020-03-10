В Днепре продолжают лечить двоих военных, раненных на передовой

Они пострадали 8 марта во время обстрела близ поселка Водяного

В больнице Днепра спасают двоих украинских военнослужащих, раненных 8 марта, во время подрыва грузовика вблизи Водяного.

В машину, которая везла на передовую стройматериалы, боевики попали противотанковыми ракетами. Один солдат погиб на месте. Еще двоих в тяжелом состоянии вертолеты ночью доставили в Днепр.

Один из тех, кто попал в клинику, – Сергей, ему 39 лет. Он как раз был за рулем грузовика. От взрыва у него лопнула слуховая перепонка. 33-летний Дмитрий сидел с другой стороны кабины. Металлические осколки попали ему в живот, руки и глаза. Бойца прооперировали.

"Не доехали до позиции буквально 100 метров, и прямо в кабину прилетел ПТУР. Выскочили, третьего перемотали, и потом прилетела вторая ракета. И все, дальше – как в тумане", – рассказывает раненый военнослужащий Дмитрий.

Медики надеются, что зрение Дмитрию удастся восстановить.

"У них были тяжелые контузии при поступлении. Оба бойца уже идут на выздоровление. В течение неделе они будут переведены в госпиталь для прохождения реабилитации. В том числе психологической", – говорит главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что на Донбассе боевики подбили ракетой грузовик, у ВСУ – новые потери.

Также мы подробно писали, в каких именно районах велись обстрелы.

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