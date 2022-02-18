В "ДНР" начали эвакуировать местных жителей – что происходит (видео)

На выезде из Донецка очень много автомобилей

На Донбассе эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 18 февраля, в "ДНР" началась эвакуация мирных жителей. В первую очередь вывозить будут детей, женщин и пожилых людей.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

На опубликованных кадрах можно увидеть множество детей, женщин, которых собрали и планируют вывозить из оккупированных территорий.

На одной из записей видно, какая ситуация на выезде из Донецка.

Реклама

В Донецке включили сирену гражданской обороны

В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.

В центре Донецка сирены в 16.27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.

Реклама

"Расцениваем как пробу пера", – сказали сайту "Сегодня".

В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.

Ранее мы писали: