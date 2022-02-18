Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

В "Л/ДНР" объявили об эвакуации в Россию. Онлайн

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кремле прокомментировали заявление Пушилина
В Кремле прокомментировали заявление Пушилина / Фото: Коллаж: Сегодня

18 февраля практически одновременно главари "Л/ДНР" объявили об эвакуации жителей оккупированных районов Донбасса в Россию. На фоне этих заявлений в Кремле поспешили откреститься от заявлений боевиков, мол, не знают, что происходит на Донбассе.

Сайт "Сегодня" следит за событиями в онлайн-режиме.

Реклама

18 февраля

17:11 Жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей приходят смс – владельцев автотранспорта призывают прибыть на КПП на границе с Россией.

17:02 По сообщениям, в ОРДЛО боевики объявили "полную мобилизацию" и выдвигаются на линию разграничения.

Реклама

16:53 В Донецке выстроились очереди в банкоматы и на заправки.

16:50 В Сети размещают фото автобусов в Донецке, которые якобы предназначены для эвакуации.

16:47 А вот в Ростовской области об эвакуации и размещении беженцев ничего не слышали, говорят местные власти.

Реклама

16:40 В оккупированных городах заявляют о начале эвакуации в ближайшее время. Эвакуация в РФ жителей Горловки начнётся сегодня, заявил глава оккупационной администрации города. Из Ясиноватой первые автобусы с эвакуируемыми выедут в РФ сегодня в 19:00 по Киеву, заявил глава оккупационной администрации города Дмитрий Шевченко.

16:35 В оккупированном Донецке сработала сирена гражданской обороны – соответствующие видео появились в Сети. Жители Донецка подтвердили нам звук сирен в центре города, предполагают, что таким образом проверяется система оповещения.

16:27 Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации об эвакуации из Донбасса и о том, что сейчас там происходит.

16:22 Киев отверг обвинения Российской Федерации и ее представителей в том, что Украина проводит диверсии на Донбассе и планирует наступления на так называемые "Л/ДНР".

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – заявил глава МИД УКраины Дмитрий Кулеба.

16:11 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник призвал жителей Донбасса эвакуироваться в Россию. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

15:55 Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил якобы о массовом выезде населения Донбасса в Россию.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Курс доллара и евро пошел на взлет – что происходит Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Удар в спину от Лукашенко: начнет ли Кремль вторжение в Украину из Беларуси Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Юлия Ткачук

Юлия Ткачук

Team Lead Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Travel The World
Крипторынок
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездята
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Мэр говорит
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бла—Бла—Love
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
В объективе
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Срачи прилетели
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40589.93

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2858.66

Litecoin (LTC)

119.19

Ripple (XRP)

0.78

Купить криптовалюту
Медальный зачет Олимпиады
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Норвегия НорвегияNO
15
8
11
34
2
flag Германия ГерманияDE
10
7
5
22
3
flag США СШАUS
8
8
5
21
4
flag Китай КитайCN
8
4
2
14
5
flag Нидерланды НидерландыNL
7
5
4
16
6
flag Швеция ШвецияSE
7
5
4
16
7
flag Швейцария ШвейцарияCH
7
2
5
14
8
flag Австрия АвстрияAT
6
7
4
17
9
flag ОКР ОКРROC
5
9
13
27
10
flag Франция ФранцияFR
5
7
2
14
Все медали
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Наши достижения Пекина
ТОП-10 мест Украины на Олимпиаде:
1
Александр Абраменко. Фристайл. Акробатика Александр Абраменко. Фристайл. Акробатика
2
2
Юлия Джима. Биатлон. Масс-старт Юлия Джима. Биатлон. Масс-старт
7
3
Украина. Биатлон. Женская эстафета Украина. Биатлон. Женская эстафета
7
4
Юлия Джима. Биатлон. Спринт Юлия Джима. Биатлон. Спринт
8
5
Александр Окипнюк. Фристайл. Акробатика Александр Окипнюк. Фристайл. Акробатика
9
6
Украина. Биатлон. Мужская эстафета Украина. Биатлон. Мужская эстафета
9
7
Юлия Джима. Биатлон. 15 км Юлия Джима. Биатлон. 15 км
10
8
Украина. Фигурное катание. Команды Украина. Фигурное катание. Команды
10
9
Ирина Петренко. Биатлон. 15 км Ирина Петренко. Биатлон. 15 км
11
10
Украина. Санный спорт. Команда Украина. Санный спорт. Команда
11
Все результаты украинцев
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,57
19,04
36,38
35,88
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Коронавирус за месяц

891 295

заболело за месяц в Украине

+416%

Вакцинация
По состоянию на 17 февраля 2022 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
15 071 517
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 649 483
Всего введенных доз 30 721 000
Детальнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Опрос КМИС, 5 - 13 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опрос КМИС, 5 - 13 февраля 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Худеем
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Можно ли лечить ковид антибиотиками
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Rich stars ⭐
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп