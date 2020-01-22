В Донецке известного блогера задержали за критику боевиков

Дончанин в сети критиковал оккупантов и был арестован

Боевики "ДНР" в Донецке / Фото: AFP

В Донецке оккупанты задержали местного блогера, члена так называемой "общественной палаты "ДНР" Александра Болотина.

Как сообщил в своем Facebook пользователь под ником "Сеня Анатолич Варм", задержание блогера подтвердила его семья: его продержали девять часов, выпустили, а потом арестовали опять.

"Позвонить родственникам ему не дали возможности. Соответственно, доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка в полицию Болотина привезли домой и оформили акт конфискации оргтехники. Через 13 часов после первого задержания, Болотина отвезли в следственный изолятор без оформления соответствующих документов", — написал он.

"Сеня Анатолич Варм" признал, что в Донецке "37-й год отдыхает", а семья Болотина – "в дичайшем стрессе".

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Блогер также добавил, что доступ в СИЗО семья может получить только после двух суток с момента задержания.

Стоит добавить, что Болотин обвинял "мэра" оккупированной Макеевки в отсутствии питания в школах города. Также он призвал главаря боевиков уволить председателя одной из организаций так называемой "ДНР" за давление.

Напомним, ранее в Донецке к годовщине уничтожения главаря боевиков Александра Захарченко ему был открыт памятник, который жестко протроллили пользователи социальных сетей.

Также "Сегодня" писали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

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