В Донецке снова отключили мобильную связь украинского оператора

Сегодня, 17:15

"Украинская" связь исчезла сразу в нескольких районах города

Скриншот
Скриншот

Жители Донецка 11 мая сообщили об отсутствии мобильной связи украинского оператора Vodafone сразу в нескольких районах города. "От Ж/Д до ОЦКБ и от Бакин (площадь Бакинских комиссаров – Ред.) до Мотеля – на МТС не надейтесь, отключено до окончания праздничного мероприятия", – сообщают жители города в социальных сетях.

Напомним, в Донецке оккупационные "власти" отмечают так называемый "день республики", приуроченный к годовщине сепаратистского "референдума". По главной улице Донецка идет "парад", участники которого несут транспаранты с названиями городов, подконтрольных Украине – Славянск, Краматорск, Дружковка, Красноармейск (сейчас – Покровск). Закончатся "праздничные мероприятия" поздно вечером.

"Честно сказать – задолдбали своими отключениями! Уже собственной тени боятся!" – возмущаются действиями оккупационных "властей" жители города.

Напомним, 14 апреля в Донецке и на оккупированной территории области пропали интернет и мобильная связь

Проблемы со связью в "Л/ДНР" возникали и раньше: 11 января на оккупированных территориях пропала мобильная связь украинского телеком-оператора. У многих возникли проблемы не только с мобильной связью с родными, но и с интернет-банкингом. Из-за отсутствия связи невозможно обналичить деньги с банковских карт, пополнить счета или сделать денежный перевод.

По одной из версий, перебои связи организовали сами боевики, чтобы взять под "внешний контроль" расположенные на их территории мощности оператора.
Донецк, мобильная связь, связь, мобильный оператор, ДНР
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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