В Донецке снова отключили мобильную связь украинского оператора

Жители Донецка 11 мая сообщили об отсутствии мобильной связи украинского оператора Vodafone сразу в нескольких районах города. "От Ж/Д до ОЦКБ и от Бакин (площадь Бакинских комиссаров – Ред.) до Мотеля – на МТС не надейтесь, отключено до окончания праздничного мероприятия", – сообщают жители города в социальных сетях.

Напомним, в Донецке оккупационные "власти" отмечают так называемый "день республики", приуроченный к годовщине сепаратистского "референдума". По главной улице Донецка идет "парад", участники которого несут транспаранты с названиями городов, подконтрольных Украине – Славянск, Краматорск, Дружковка, Красноармейск (сейчас – Покровск). Закончатся "праздничные мероприятия" поздно вечером.

"Честно сказать – задолдбали своими отключениями! Уже собственной тени боятся!" – возмущаются действиями оккупационных "властей" жители города.

Напомним, 14 апреля в Донецке и на оккупированной территории области пропали интернет и мобильная связь.

Проблемы со связью в "Л/ДНР" возникали и раньше: 11 января на оккупированных территориях пропала мобильная связь украинского телеком-оператора. У многих возникли проблемы не только с мобильной связью с родными, но и с интернет-банкингом. Из-за отсутствия связи невозможно обналичить деньги с банковских карт, пополнить счета или сделать денежный перевод.

По одной из версий, перебои связи организовали сами боевики, чтобы взять под "внешний контроль" расположенные на их территории мощности оператора.