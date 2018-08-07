В Донецкой области 15-летний водитель мопеда врезался в коляску с младенцем

Полуторамесячная девочка от удара выпала из коляски, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

В поселке Донское Донецкой области мопед под управлением 15-летнего подростка врезался в коляску с полуторамесячным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 6 августа около 20:30. Мать младенца сразу вызвала полицию и врачей. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"Установлено, что родители вместе с маленькой дочкой в коляске и старшим сыном вышли на прогулку. В этот момент в коляску въехал подросток на мопеде. В результате столкновения младенец выпал, получив телесные повреждения", – рассказали в полиции.

По факту наезда правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы писали о том, что 14 июля в Харькове ВАЗ сбил детскую коляску на тротуаре. От удара ребенка выбросило из коляски. Малыша срочно госпитализировали, но врачам его спасти не удалось – ребенок умер в больнице.

Напомним, не так давно сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.