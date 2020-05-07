В Донецкой области двое полицейских попались на 20-тысячной взятке

С мужчины, который попался на продаже наркотиков, вымогали крупную сумму

В Донецкой области двоих сотрудников полиции разоблачили на получении взятки в 20 тысяч гривен – копы требовали деньги с мужчины, который попался на наркоторговле, обещая, что его не станут привлекать к уголовной ответственности.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в городе Покровск, а на получении денег попались двое оперативных работников местного управления отдела полиции.

"Оперуполномоченный отдела уголовной полиции задержал жителя Покровска, у которого обнаружили амфетамин. Однако полицейский надлежащим образом факт не зарегистрировал, а начал требовать "откупные", чтобы избежать наказания – 20 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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По данным полиции, задержанный сразу же согласился на предложение и заплатил одному из копов пять тысяч гривен, которые были у него на тот момент. Оставшиеся деньги он пообещал выплатить позже.

На следующую встречу с "должником" сотрудник полиции приехал вместе со своим знакомым, который и забрал вторую часть взятки – 15 тысяч гривен.

Посредника задержали, а сам подозреваемый успел сбежать с места преступления на собственном автомобиле, причем на ходу выбросил из салона 76 расфасованных пакетиков с наркотиками.

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По месту жительства подозреваемого и в его автомобиле во время обыска было изъято 1700 долларов, мобильные телефоны, черновые записи по сбыту наркотиков, электронные весы и неизвестное вещество, расфасованное по пакетикам.

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38-летнему подозреваемому следователи объявили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды служебным лицом. Подозреваемого задержали, а суд отправил его под стражу на 60 суток с возможностью выйти на свободу под залог в размере 126 тысяч гривен.

Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.

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