В Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало песком

Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава

Иллюстрация. Фото: nedra.com.ua

Слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области, во вторник, в 19:05, в службу спасения "101" сообщили, что в Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.

"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось", – сказано в сообщении.

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Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщалось, двое детей были засыпаны песком в карьере возле Ясногорки, один из них был найден живым, второго ребенка спасти не удалось.

Напомним, в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

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