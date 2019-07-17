ЧП в Ровенской области: двоих детей на карьере засыпало песком

Глубина карьера составляет около пяти метров

В Сарненском районе Ровенской области сегодня, 17 июля около 16:20 двоих детей засыпало песком. ЧП произошло возле села Ясногорка на территории песчаного карьера глубиной примерно пять метров.











"Произошел сдвиг песка вследствие чего было засыпано детей. Одного ребенка спасли местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", – сообщают в ГСЧС.

К поискам привлечено местное население, спасатели и две единицы техники.

Напомним, недавно в одном из сел Золочевского района Львовской области погиб семилетний мальчик. Ребенок играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка. Мальчик скончался до приезда медиков.

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Напомним, в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

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Также мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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