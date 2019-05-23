В Ровенской области ребенок погиб под "лавиной" песка

Один из братьев-близнецов вернулся домой, а другой остался копать землянку, которая обвалилась

Иллюстрация. Фото: nedra.com.ua.

В Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла 21 мая в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

Позже один из них пошел домой, помогать матери по хозяйству, а другой продолжил выкапывать небольшую "землянку", однако в яме глубиной около двух метров произошел сдвиг песка, под тяжестью которого ребенок погиб.

Вскоре его брат заволновался длительным отсутствием близнеца и вернулся на карьер. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых.

По выводам врача, смерть мальчика наступила в результате асфиксии – сжатия грудной клетки и живота песком при обвале. Мальчик воспитывался в полноценной и благополучной семье, где родители воспитывают еще пятерых детей.

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке. Пожар случился в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.

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