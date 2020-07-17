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В Донецкой области коронавирусом заразился сотрудник ОГА

17 июля, 12:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Контактных лиц отправили на самоизоляцию

В Донецкой области, где недавно смягчили карантин, коронавирус обнаружили у сотрудника местной облгосадминистрации. Об этом сообщил глава области Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

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По его словам, наличие вируса обнаружили у жителей Славянска и Краматорска. Среди инфицированных – работник Донецкой облгосадминистрации, его уже отправили на самоизоляцию.

"Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование", – добавил Кириленко.

Всего за прошедшие сутки, 16 июля, в Донецкой области зафиксировали четыре новых случая коронавируса. За все время эпидемии заболели 780 людей. Из них 481 человек выздоровел, 289 проходят лечение и 10 умерло.

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Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 16 июля, COVID-19 подтвердили у 809 наших граждан.

Также напомним, в Херсонской области на базе отдыха зафиксировали вспышку COVID-19 – подробности в видеосюжете:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Донецкая область ОГА заражение коронавирус COVID-19

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