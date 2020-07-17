Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 57 тысяч

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 16 июля, COVID-19 подтвердили у 809 наших граждан.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 57 264 украинцев.

"За прошедшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медика. Госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 838 человек. Всего за все время пандемии заболели 57 264 человека, их них 4 068 детей и 7 723 медика. При этом всего выздоровели 29 769 пациентов, летальных случаев – 1 456", – рассказал он.

Степанов отметил, что за прошлые сутки в стране провели 28 019 тестирований, из них 13 108 методом ПЦР и 14 911 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 132, Ровенской – 88, Ивано-Франковской – 67, в Киеве – 76.

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Ранее сообщалось, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны. В частности министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также мы писали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

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