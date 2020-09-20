В Донецкой области легковушка влетела в остановку с людьми (фото)

В Мариуполе Донецкой области утром 20 сентября произошла авария – легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В этот момент там находились люди.
В местной полиции рассказали, что ДТП случилось на улице Гоголя в Кальмиусском районе. Выяснилось, что водитель Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, и после этого влетел в остановку.
В результате ДТП пострадали две женщины. Инспекторы вместе с медиками оказали им помощь. Сейчас на месте происшествия работают следователи – они выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, недавно в Запорожье произошло смертельное ДТП – в машине сгорели три студента. Автомобиль от столкновения с другой иномаркой на большой скорости въехал в столб рекламного щита и от удара загорелся. Внутри находились шесть человек – трое погибли и еще столько же попали в больницу.
А в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. В результате погибли два человека, еще одному чудом удалось избежать гибели.
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