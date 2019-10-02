В Донецкой области нашли плантацию элитной конопли: появились фото

В Славянске полицейские ликвидировали плантацию элитной конопли, которую хозяин защищал оружием и сигнализацией. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Как выяснилось, в поле зрения оперативников попал 53-летний мужчина. Он выращивал большую плантацию конопли на своем огороде. Там росли конопли высотой более двух метров. Все они принадлежали к так называемым "элитным" сортам.

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По словам мужчины, семена растений он заказывал через интернет по цене 350 гривен за единицу и бережно выращивал в течение четырех месяцев. Некоторые из кустов по размерам и форме больше напоминали елки.

Кроме того, он провел к городу звуковую сигнализацию с "растяжками" по всей территории. Позже оказалось, что реагировать на незваных гостей мужчина пытался достаточно "жестко" – на подоконнике своего дома расположил заряженный обрез.

Также выяснилось, что правонарушитель уже имеет четыре судимости. Все они связаны с наркотиками.

"Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ст 309 и 310 (незаконное хранение наркотических средств и выращивания посева), а также в одном случае – по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Отметим, что эта плантация — далеко не первая, которую разоблачили за последнее время. Недавно теплицы с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области.

Кроме того, мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине.

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