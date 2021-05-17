Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Донецкой области построят велоспортивный комплекс. Что там будет и почему он важен

17 мая, 11:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Новый комплекс в регионе станет центром развития новых видов спорта, туда будут съезжаться велосипедисты со всей Украины

Строительство велоспортивного комплекса в Лимане

Строительство велоспортивного комплекса в Лимане

В городе Лиман Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2021 года построят уникальный велоспортивный комплекс. Там смогут тренироваться и юные спортсмены, и национальная сборная.

Реклама

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Велотрасса включает три виража и четыре прямых. Трамплины будут от 40 до 190 см, для них используют специальный грунт – суглинок.

Строительство комплекса даст толчок развитию велосипедного спорта в Донецкой области и, в частности, дисциплине "BMX", которая до этого не была представлена ​​в регионе. Планируется, что Лиман станет местом проведения всеукраинских сборов и соревнований.

На объекте уже проводят благоустройство территории. Рабочие положили около 300 кв. м тротуарной плитки и завершают внутреннее обустройство хозяйственной постройки с гаражом и помещения для велосипедов.

В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В тренде
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка
Реклама

Работы проводит подрядная организация ООО "БУДТЕХМАШ". Строительство комплекса финансируется за счет областного бюджета.

"Дети в безопасных условиях, без выезда на автомагистрали, смогут приобретать навыки для дальнейшего выступления в других дисциплинах велоспорта. К тому же, современный велокомплекс выведет на новый уровень дисциплину "BMX" и в Украине, первым в государстве получив соответствующую сертификацию", – отмечает пресс-служба Донецкой ОГА.

Напомним, в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии.

Кроме того, в Винницкой области открыли современный кардиоцентр.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)
Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)Донбасс
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)Донбасс
Начала пляжный сезон: в Славянске женщина голышом гуляла по улице (видео)
Начала пляжный сезон: в Славянске женщина голышом гуляла по улице (видео)Донбасс
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)Донбасс
Сталин, российские флаги и
Сталин, российские флаги и "путлерюгенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)Украина
Снайпер боевиков убил украинского военного: фото и имя бойца
Снайпер боевиков убил украинского военного: фото и имя бойцаДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять