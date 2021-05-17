В Донецкой области построят велоспортивный комплекс. Что там будет и почему он важен

Новый комплекс в регионе станет центром развития новых видов спорта, туда будут съезжаться велосипедисты со всей Украины

Строительство велоспортивного комплекса в Лимане

В городе Лиман Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2021 года построят уникальный велоспортивный комплекс. Там смогут тренироваться и юные спортсмены, и национальная сборная.

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Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Велотрасса включает три виража и четыре прямых. Трамплины будут от 40 до 190 см, для них используют специальный грунт – суглинок.

Строительство комплекса даст толчок развитию велосипедного спорта в Донецкой области и, в частности, дисциплине "BMX", которая до этого не была представлена ​​в регионе. Планируется, что Лиман станет местом проведения всеукраинских сборов и соревнований.

На объекте уже проводят благоустройство территории. Рабочие положили около 300 кв. м тротуарной плитки и завершают внутреннее обустройство хозяйственной постройки с гаражом и помещения для велосипедов.

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Работы проводит подрядная организация ООО "БУДТЕХМАШ". Строительство комплекса финансируется за счет областного бюджета.

"Дети в безопасных условиях, без выезда на автомагистрали, смогут приобретать навыки для дальнейшего выступления в других дисциплинах велоспорта. К тому же, современный велокомплекс выведет на новый уровень дисциплину "BMX" и в Украине, первым в государстве получив соответствующую сертификацию", – отмечает пресс-служба Донецкой ОГА.

Напомним, в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии.

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