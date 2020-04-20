В Донецкой области произошла массовая драка: полиция открыла огонь

В драке приняли участие около сотни человек

В поселке Новотроицкое на Донбассе на Пасху произошла массовая драка между местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Как написали правоохранители, в драке приняли участие около сотни человек, а ее причиной стали личные ссоры между несколькими жителями.

"По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения. Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, которые стояли рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление. Нарушение общественного порядка было прекращено", – рассказали в полиции.

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Полиция начала два уголовных производства по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и хулиганстве. Пока правоохранители устанавливают детали инцидента и ищут причастных лиц.

Напомним, в ноябре во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

Кроме того, ранее во Львове произошла массовая драка, в которой пострадали служащие Нацполиции.

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