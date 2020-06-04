Вспышка коронавируса в Славянске: число заболевших резко выросло

COVID-19 за сутки подтвердили у 19 человек

Вспышка коронавируса в городе Славянск Донецкой области набирает обороты – за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Славянском городском совете.

"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР исследований по вчерашним подозрениям на инфицирование. Результат пугающий – 19 новых больных за сутки", - говорится в сообщении.

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Напомним, что накануне в Славянске, где снова ввели карантинные ограничения, очагом вспышки коронавируса стало одно из городских предприятий.

"Сегодня ситуация гораздо хуже, чем месяц назад. Мы имеем вспышку инфекции среди работников одного из предприятий. Пострадали также члены их семей. Сегодня госпитализированы 6 человек, один из них — в очень тяжелом состоянии", - рассказывал мэр города Вадим Лях.

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По его словам, эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное, чтобы найти всех "контактных" лиц. По его словам, списки работников, которые представило руководство предприятия, "вызывают сомнения" и могут быть неполными.

Напомним, ранее мы публиковали карту инфицирования COVID-19 по регионам.

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