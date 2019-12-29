В Донецкой области шестилетняя девочка умерла после визита к стоматологу

/ Фото: Pixabay

В городе Славянске Донецкой области выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка, который накануне посетил стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы города Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 27 декабря в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, была доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Ранее в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram