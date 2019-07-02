На Закарпатье после визита к стоматологу умерла девушка

Пациентка перенесла анафилактический шок

Фото: mukachevo.net

На Закарпатье неожиданно умерла молодая девушка. 20-летняя жительница села Репинне Межгорского района, несколько дней находилась в коме после укола анестезии местным стоматологом.

Известно, что 24 июня, девушку после визита к стоматологу госпитализировали в Межгорскую райбольницу с анафилактическим шоком. А когда начались осложнения аллергической реакции, пациентку в коме, перевели в областную больницу.Об этом сообщает mukachevo.net.

В областной больнице говорят, что они делали все что смогли, но 1 июля она умерла.

В Межгорской райбольницы уверяют, что стоматолог был опытным врачом, однако, пока его отстранили от работы. В больнице проводят служебное расследование.

Правоохранители проводят проверку законности действий врача и другие обстоятельства трагедии. В полиции открыли уголовное производство по ст. 115 УК.

Однако, в дальнейшем правовая квалификация может быть изменена в соответствии с обстоятельствами, результатов экспертизы и определения роли врача, который оказал услуги, добавляют в полиции.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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