В Донецкой области ссора из-за ревности переросла в поножовщину: раненый мужчина в реанимации

Во время ссоры супруги были пьяными

/ Фото: Нацполиция

Полицейские задержали жительницу Константиновки по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Донецкой области.

Как выяснили полицейские, что накануне между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры 41-летняя женщина ударила своего 42-летнего сожителя ножом в живот. Пострадавший мужчина находится в реанимации.

Во время общения с правоохранителями женщина сначала отрицала свою причастность к преступлению. Но, увидев, что у полиции есть доказательства ее причастности, призналась.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки в Киеве между двумя компаниями произошел конфликт, который закончился резней. В результате инцидента пострадали два человека. В частности, 30-летний пострадавший получил резаную рану головы, а 27-летний – ноги. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Кроме этого, в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина : двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

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