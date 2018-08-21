В Донецкой области столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, трое пострадали

Под Славянском в Донецкой области столкнулись грузовой и легковой автомобили. Один человек погиб, три пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла на 660 км трассы Киев-Харьков-Довжанский. Оба автомобиля ехали в Славянск, грузовик перевозил дрова. В результате аварии погиб 42-летний пассажир легковушки: он скончался в "скорой". Его жену и дочь, а также водителя автомобиля госпитализировали в больницу.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжается досудебное расследование", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:

Кроме того, участились случаи гибели пешеходов в ДТП. В центре организации дорожного движения отмечают: украинскими законами предусмотрены средства и правила, которые теоретически спасут жизнь пешеходов – но они не соблюдаются. Например, из-за интенсивного движения разметка исчезает быстрее, чем ее успевают восстановить.