В Донецкой области в автомобиле нашли мертвого мужчину: подозреваемого задержали

В Донецкой области произошло убийство: 38-летний мужчина получил ножевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Подозреваемого уже задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Происшествие произошло вчера, 1 ноября, в Мариуполе. Погибшего местного жителя обнаружили в собственном автомобиле. Мужчина потерял контроль над авто и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение. Полиция начала искать причастных к происшествию.

Около полуночи правоохранители нашли подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Выяснилось, что накануне между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего водитель вышел из автомобиля пообщаться с пешеходом. Злоумышленник достал нож, ударил им погибшего и скрылся.

По факту убийства начато уголовное производство. Подозреваемого задержали, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Кроме того, недавно стали известны подробности жуткого преступления на улице Героев Крут в Белой Церкви под Киевом. Здесь 20-летняя девушка средь бела дня выбросила из окна 7-го этажа свою новорожденную дочку.

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