Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

В Донецкой области водитель сбил пешехода и столкнулся с легковушкой

26 ноября, 15:52

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области водитель сбил женщину-пешехода и столкнулся с другим транспортным средством. В результате пострадавшая получила многочисленные травмы, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, в Дружковке в полицию сообщили о ДТП около 19:00.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и сбил женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на пешеходном переходе. После этого выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а женщина-пешеход с многочисленными травмами головы и тела доставлена в центральную городскую больницу.

По данному факту начато уголовное производство. Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП пешеход Донецкая область столкновение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе Донбасса
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе ДонбассаПолитика
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...