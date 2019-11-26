В Донецкой области водитель сбил пешехода и столкнулся с легковушкой

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области водитель сбил женщину-пешехода и столкнулся с другим транспортным средством. В результате пострадавшая получила многочисленные травмы, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, в Дружковке в полицию сообщили о ДТП около 19:00.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и сбил женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на пешеходном переходе. После этого выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а женщина-пешеход с многочисленными травмами головы и тела доставлена в центральную городскую больницу.

По данному факту начато уголовное производство. Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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