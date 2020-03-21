В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации

В субботу, 21 марта в Донецкой области принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – написал он на своей страничке в Facebook..



С учетом этого райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад рекомендуется:

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назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом – с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина;

с 00 часов 01 минуты 23 марта 2020 временно запретить работу рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (отдельным решением местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).

"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только Президент по согласованию Верховного Совета. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19",- отметил он.

Кириленко просит жителей Донецкой области не паниковать. По его словам, ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19.

"Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", – отметил Кириленко.

Напомним, что из-за коронавируса в Украине с 12 марта и предварительно до 3 апреля ввели карантин. На сегодня он предусматривает закрытие учебных заведений, крупных торговых точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), прекращение междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения, ограничение работы городского общественного транспорта (до 10 пассажиров за раз), остановку метро, а также закрытие государственной границы.

Режим чрезвычайной ситуации уже введен в шести областях (Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Тернопольской).

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в случае необходимости готов объявить в Украине чрезвычайное положение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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