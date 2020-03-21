Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области

21 марта, 05:19

Елена Вус

Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении

В Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение было принято 20 марта поздно вечером после информации о том, что в Тернопольской области у жителя Залещиков зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, .

"В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залещицком районе областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 ч 21.03.2020 на территории Тернопольской области будет введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в решении.

Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. При этом рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.

Реклама

Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.

57-летний мужчина, у которого подтвердили вирус, сейчас находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что мужчина – священнослужитель. По данным пресс-службы ОГА, у мужчины большая семья.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Ранее мэр Ивано-Франковска обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.

В свою очередь, в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

А о том, кого и где уже наказали за нарушение ограничений, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чрезвычайная ситуация коронавирус тернопольская область режим ЧП COVID-19

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11 "подозреваемых"Запад
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...