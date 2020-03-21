Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области

В Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации.
Такое решение было принято 20 марта поздно вечером после информации о том, что в Тернопольской области у жителя Залещиков зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, .
"В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залещицком районе областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 ч 21.03.2020 на территории Тернопольской области будет введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в решении.
Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. При этом рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.
Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.
57-летний мужчина, у которого подтвердили вирус, сейчас находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.
Предварительно известно, что мужчина – священнослужитель. По данным пресс-службы ОГА, у мужчины большая семья.
Ранее мэр Ивано-Франковска обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.
В свою очередь, в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.
А о том, кого и где уже наказали за нарушение ограничений, смотрите в сюжете:
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