В ДТП на Луганщине погиб боец батальона полиции "Луганск-1", есть раненые (фото)

В Луганской области вечером в субботу, 5 декабря, автомобиль бойца батальона полиции "Луганск-1" столкнулся с микроавтобусом, в результате сержант погиб на месте, трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"По предварительной информации, в районе пгт Смоляниново сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия находятся руководство главного управления Нацполиции и сотрудники следственно-оперативной группы.

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Напомним, в Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

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