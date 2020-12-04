Українська
$ 28,3
34,4
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Николаевской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие (фото)

4 декабря, 14:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причину трагедии выясняют правоохранители

В Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 4 декабря, около 8 утра на 79 км трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Красное в Березанском районе. Столкнулись автомобиль Volvo FN (зерновоз) и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла.

Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

Также напомним, в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации. Известно, что военный грузовик сначала задел каток, а дальше врезался в асфальтоукладчик, где стояли работники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП спасатели грузовик николаевская область погибшие ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подростка
В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подросткаДругие регионы
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛДругие регионы
Еще один город в Украине отказался от новогодних гуляний
Еще один город в Украине отказался от новогодних гулянийДругие регионы
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генератор
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генераторДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять