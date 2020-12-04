В Николаевской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие (фото)

В Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 4 декабря, около 8 утра на 79 км трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Красное в Березанском районе. Столкнулись автомобиль Volvo FN (зерновоз) и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла.

Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

Также напомним, в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации. Известно, что военный грузовик сначала задел каток, а дальше врезался в асфальтоукладчик, где стояли работники.

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