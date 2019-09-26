В ДТП в Донецкой области погибли три человека, среди них шестилетняя девочка

Один из водителей не справился с управлением и выехал на "встречку"

Вблизи Славянска произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате погибли двое взрослых и шестилетний ребенок. Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:30 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский на выезде в Харьковскую область.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota.

"Водитель и пассажиры Hyundai – 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске. Две женщины-пассажиры автомобиля Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель Toyota не пострадал", – рассказали полицейские.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, ранее что три человека погибли в ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области.

Кроме того, мы сообщали, что в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В аварии погибли девять человек.

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