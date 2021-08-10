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В колонии "ДНР" убили троих украинцев. Прокуратура открыла уголовное производство

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
10 августа, 20:42
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Трое осужденных украинцев погибли на оккупированной территории 6 августа, один из них – чемпион Украины по дзюдо
В колонии в ОРДО погибли украинцы
В колонии в ОРДО погибли украинцы

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту умышленного убийства троих осужденных граждан Украины в колонии на временно оккупированной территории.

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Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследованием установило, что 6 августа 2021 года на территории Кировской исправительной колонии № 33 в поселке Хрестовка (Донецкая область) неизвестные убили осужденных.

Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня.

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Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.

Что известно

Накануне советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева сообщила, что по достоверной информации в одной из колоний так называемой "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины.

Все они были осуждены еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории.

"За что их убили – с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", – заявила Ризаева.

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По ее сведениям, помимо дзюдоиста в колонии погиб мужчина по имени Александр Давыдов. К Ризаевой обратились его родные, проживающие на подконтрольной Украине территории, с просьбой посодействовать в выдаче его тела.

"След третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался... но, информацию о нем тщательно скрывают", – рассказала Ризаева.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении боевика Игоря Безлера по кличке "Бес", который в 2014 году был главарем одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в городе Горловка. Его обвиняют в пытках и убийствах.

Мы также писали, что 31 июля заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными бывшему боевику за пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска.

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