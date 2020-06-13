Оккупационные войска на Донбассе активно проводят боевую подготовку различных подразделений, а также проверяют мобилизационный резерв. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" проходят занятия с корректировщиками огня артиллерии. Также 10-11 июня проведены тренировки по управлению огнем и отработки скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений во всех направлениях.
В то же время противник в рамках недели мобилизационной готовности проводит уточнение мобилизационного ресурса. Российские оккупационные администрации обязали руководителей предприятий всех форм собственности до конца текущей недели предоставить списки военнообязанных всех категорий.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ в составе комиссий, а также инструкторы для подготовки артиллеристов и экипажей бронетехники.
Также на днях разведка засекла на Донбассе российских инструкторов, которые прибыли туда для подготовки диверсантов и снайперов. Оккупационные войска усиленно ведут боевую подготовку.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк