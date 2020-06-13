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В "Л/ДНР" активно готовятся к боевым действиям: появились тревожные разведданные

13 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жителям оккупированных территорий тоже будет не сладко – их уже подсчитывают на случай мобилизации

Оккупационные войска на Донбассе активно проводят боевую подготовку различных подразделений, а также проверяют мобилизационный резерв. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" проходят занятия с корректировщиками огня артиллерии. Также 10-11 июня проведены тренировки по управлению огнем и отработки скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений во всех направлениях.

В то же время противник в рамках недели мобилизационной готовности проводит уточнение мобилизационного ресурса. Российские оккупационные администрации обязали руководителей предприятий всех форм собственности до конца текущей недели предоставить списки военнообязанных всех категорий.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ в составе комиссий, а также инструкторы для подготовки артиллеристов и экипажей бронетехники.

Также на днях разведка засекла на Донбассе российских инструкторов, которые прибыли туда для подготовки диверсантов и снайперов. Оккупационные войска усиленно ведут боевую подготовку.

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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