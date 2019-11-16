В "Л/ДНР" боевики окапывают артиллерию вблизи жилых домов

Люди недовольны, что боевики пришли на их территорию и размещают там технику

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях оккупационные войска принялись за старое – оборудуют позиции для артиллерии в жилых районах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно об активизации инженерных работ в районах расположения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, возросла интенсивность оборудования новых артиллерийских огневых позиций, в т.ч. на территории ряда частных хозяйств, вблизи жилых зданий, что вызывает недовольство местного населения.

При этом личный состав противника, вовлеченных в выполнение работ, убеждает местных жителей, что обустройство новых инженерных сооружений осуществляется якобы исключительно для предоставления фотоотчетов высшему командованию. Также скрывается информация о создании около населенных пунктов минно-взрывных заграждений.

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Как сообщали новости "Сегодня", российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ. Кроме того, местных боевиков и российских военных агитируют к заключению долгосрочных контрактов.

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Кроме того, в "Л/ДНР" готовят "жертв обстрелов ВСУ" с целью дискредитации украинской армии. На передовую завозят российских пропагандистов, однако местные жители не хотят сниматься в их фейковых сюжетах.

А тем временем на передовой "горячо", обстрелы со стороны врага не прекращаются. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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