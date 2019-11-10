В "Л/ДНР" грузовик боевиков столкнулся с легковушкой: появились подробности

Россия активизировала военное снабжение боевиков, но это приводит к проблемам

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупанты скрытно завозят на Донбасс боеприпасы и перемещают военные колоны скрытно. Недавно один из грузовиков боевиков попал в аварию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование РФ активизировало логистическое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с начала ноября возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы, боеприпасов и военного имущества на базы хранения "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем. Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других авариях при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе автомобиль боевиков подорвался на своей же мине. Чтобы скрыть оплошность оккупантов,"фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке.

Также в разведке сообщали, что противник продолжает минировать территории, в результате чего сам не редко несет потери. На днях стало известно, что при установке мины подорвался боевик.

А тем временем на передовой обстановка накаляется – украинская армия снова понесла потери. Подробней смотрите в сюжете:

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